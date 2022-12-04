Стриминговый сервис Netflix запустил на платформе YouTube видео с отрывком танца главной героини сериала «Уэнсдэй», которое проигрывается без перерыва круглосуточно. На видео можно рассмотреть, как главная героиня сериала Уэнсдэй Адамс танцует необычный танец под композицию The Cramps «Goo Goo Muck».

Отмечается, что танец Уэнсдэй Адамс теперь является визиткой сериала. Актриса Дженна Ортега специально придумала такие движения для съемок эпизода сериала на дискотеке. И теперь этот танец стал вирусным. Пользователи социальных сетей постят видео с копированием танца Уэнсдэй Адамс.

Напомним, что сериал «Уэнсдэй» повествует о жизни дочери Мартиши и Гомеса Адамс (знаменитая семейка Адамс). На сегодняшний день он является одним из самых успешных англоязычных проектов, представленных на стрим-сервисе Netflix. Сообщается, что данное шоу по количеству просмотров уже обогнало четвертый сезон популярного сериала «Очень странные дела».