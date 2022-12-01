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Сериал «Монастырь» очень сильно заинтересовал зрителей. Премьера проекта состоялась 19 ноября, вызвав огромный резонанс среди аудитории. В свою очередь, представители РПЦ подвергли критике изображение жизни в православном монастыре. Они отметили, что жизнь в настоящем монастыре не настолько вольна, как она показана в сериале.

Стоит отметить, что многие были смущены откровенной сценой с главной героиней сериала, которую играет Анастасия Ивлеева. По словам самой актрисы, она не сразу решилась оголиться на камеру. Однако в процессе съемок, все же решила довериться режиссеру и съемочной группе.

Как бы там ни было, сериал «Монастырь» вызвал небывалый интерес у российских зрителей. Представители портала «КиноПоиск» сообщили, что данный сериал находится в топе самых популярных проектов.

Стоит отметить, что для Анастасии Ивлеевой роль в сериале «Монастырь» является первой на большом экране. Также в проекте приняли участие такие актеры, как Филипп Янковский, Мария Миронова, Джаник Файзиев и другие.

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