Согласно сообщению издания «Московский комсомолец», реставратором Художественного музея Цинциннати Сиреной Уирри было обнаружено, что 160-летняя картина Поля Сезанна имеет секрет. Картина «Натюрморт с хлебом и яйцами» написана в 1865 году. И за весь период своего существования творение Поля Сезанна хранило маленький секрет, который удалось открыть Сирене Уирри.

Выполняя проверку картины, реставратор обратила внимание на то, что в двух местах картины имеются трещинки, из-под которых виднелся белый цвет. Реставратора удивило данное явление, та как трещины, образованные от старения предмета искусства, обычно имеют свойство распределяться по всему полотну.

При помощи рентгеновского аппарата, специалист просветила полотно и получила серию снимков. Соединив все части снимков в единое целое при помощи фотошопа, Серена Уирри обнаружила, что это изображение человека. Предполагается, что под картиной находится автопортрет Поля Сезанна, так как изображенный на портрете мужчина очень похож на самого художника.