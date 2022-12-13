Голливудский режиссер Кристофер Нолан в своей новой кинокартине под названием «Оппенгеймер» снял испытание ядерного оружия. По словам режиссера, главной его целью было снять эпизод взрыва без использования компьютерной графики.

Фильм с кодовым названием «Тринити» должен осветить первое в мире испытание ядерного оружия, которое было произведено в июле 1945 года. По словам режиссера, он не хотел использовать компьютерную графику, несмотря на сложность процесса воссоздания взрыва. Однако Нолан смог этого достичь с помощью гениальной работы супервайзера по визуальным эффектам Эндрю Джексона.

По словам Кристофера Нолана, фильм «Оппенгеймер» является одним из самых сложных и масштабных кинопроектов за всю его режиссерскую карьеру. И после проделанной работы, кинематографист отмечает, что он невероятно доволен полученным результатом.

Отметим, что фильм «Оппенгеймер» должен появиться в прокате летом 2023 года. Ведущие роли в кинокартине исполнили: Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Гари Олдман, Роберт Дауни мл.