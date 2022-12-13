Кай Метов, звезда постсоветской эстрады 90-х годов, решил испробовать себя в роли актера. Артисту захотелось принять участие в сериале «Ресторан по понятиям», о жизни четырех преступников, которые оказались на воле. Этот проект Метову показался интересным и забавным, поэтому он и согласился принять в нем участие.

Сегодня популярному исполнителю 90-х годов Каю Метову 58 лет. Свою невероятную популярность исполнитель получил после выхода его песни Position № 2. Эта композиция моментально стала хитом 90-х. Одноименный дебютный альбом Кая Метова вышел в 1993 году, который является визитной карточкой исполнителя.

Главные действующие персонажи сериала «Ресторан по понятиям» – четыре бывших заключенных, которые после освобождения решили ограбить банк. Для этого они арендовали ресторан, находящийся рядом с банком. Но неожиданно для них, ресторан стал пользоваться невероятным спросом у посетителей. Поэтому бывшие преступники решаются вести легальный бизнес. Главные роли в сериале играют известные российские актеры Дмитрий Дюжев, Владимир Вдовиченко, Иван Кокорин и Владимир Сычев.