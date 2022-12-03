Российский певец, музыкант и композитор Григорий Лепс во время своего юбилейного гастрольного турне выступал в Санкт-Петербурге. Однако, выступление артиста оказалось не таким, какого ожидала публика.

Певец неоднократно шел на конфликт с поклонницами, пытавшимися сделать с ним совместное фото, когда они приносили цветы ему во время выступления. Но потом он и вовсе совершил поступок, которого никто от него не ожидал. Под конец концертной программы, во время исполнения песни на бис, Лепс прервал свое пение, показал зрительскому залу большой палец вверх, а затем, швырнув микрофон в сторону, удалился со сцены.

После выступления в одной известной социальной сети Григорий Лепс написал, что благодарен своим поклонникам за то, что они отбыли весь концерт до конца, и не ушли после первой же песни. Артист уточнил, что в тот день он «приболел и охрип», поэтому он был недоволен своим выступлением. Лепс поблагодарил жителей Петербурга за теплый прием и пообещал, что обязательно еще раз споет с ними вместе.