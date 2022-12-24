В прошедшую пятницу в Беларуси прошел финальный этап музыкального конкурса «Фактор.BY». Один из участников, житель Вичуги, спел песню Селин Дион. Молодого человека зовут Иван Дятлов.

Его наставник и музыкальный критик Сергей Соседов восхищался талантом парня. Он отметил, что такую песню может спеть не хуже оригинала только Иван.

Ему возразила Ольга Бузова, которая на конкурсе является другим членом жюри. Она сказала Соседову не сравнивать участников проекта и не принижать их.

Но Бузова не успела высказать свою мысль, как Соседов ее перебил и начал критиковать. Он еще раз отметил необычайный талант Ивана Дятлова и обвинил Бузову в некомпетентности.

В итоге Бузова обозвала музыкального критика хамом, но конкурсанта Дятлова все же похвалила.

В результате онлайн-голосования зрителей Иван Дятлов попал в следующий тур конкурса.