Голливудский актер Антонио Бандерас рассказал о своем участии в проекте «Шрек». Также актер поведал о последнем мультфильме «Кот в сапогах 2: последнее желание». Известно, что Бандерас озвучивал Кота на протяжении 20 лет. В 2001 году вышла первая часть мультфильма «Шрек», в которой Бандерас впервые озвучил своего персонажа.

Антонио Бандерас отмечает, что «был котом на протяжении 20 лет». Актер озвучил своего персонажа уже в пяти фильмах. По его словам, есть вероятность, что выйдет пятая часть нашумевшего мультфильма. «Шрек, скорее всего, вернется», – отметил актер.

Ранее появилась информация, что пятая часть мультфильма «Шрек» находится на стадии разработки. А выход мультфильма был обещан еще в 2019 году. Однако премьера так и не состоялась. С того времени о мультфильме больше не появлялось никакой информации. Отмечается, что продюсерской компанией мультфильма является Dreamworks, которая спродюсировала все его четыре части.