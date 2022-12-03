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Анастасия Ивлеева, играющая главную роль в нашумевшем сериале «Монастырь», прокомментировала сцену с обнажением. Актриса и блогер уверена, что в данной сцене не было пошлости. Она призналась, что изначально не хотела сниматься в столь откровенной сцене, однако в процессе съемок поняла, насколько эта сцена необходима. Она смогла довериться режиссеру проекта и съемочной группе, поэтому все прошло очень хорошо.

По словам Ивлеевой, во время премьеры сериала, она села специально близко к выходу для того, чтобы убежать из зала при негативной реакции. Однако премьера прошла великолепно. И, увидев себя на большом экране, Настя вместо стеснения ощутила чувство гордости. «Я очень переживала за реакцию зрителя. Когда ты в этот момент находишься в зале, то становится еще страшнее…» Касательно обнаженной сцены, актриса отметила, что по ее мнению в этом нет никакой пошлости. Здесь присутствует исключительно искусство.

Напомним, что недавно состоялась премьера сериала «Монастырь» режиссера Александра Молочникова. Сериал вызвал огромный интерес у аудитории, а откровенная сцена в исполнении Насти Ивлеевой наделала много шума.

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