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Как передает издание «Московский Комсомолец», во время своего выступления известная российская певица Ирина Алегрова заставила словами своей новой композиции зарыдать зрительский зал. Сообщается, что новая песня певицы посвящена российским бойцам, сражающимся в зоне проведения СВО на Украине. Композицию артистка исполнила в эфире передачи Владимира Соловьева.

По словам Ирины Алегровой, ее репертуар был составлен преимущественно с песен о любви. Однако сейчас ей хочется говорить и о других вещах. А песня, которую она посвятила российским военным, тоже о любви с большой буквы, которая так необходима всем нам. После исполнения композиции, Алегрова удалилась за кулисы. Зрителей выступление певицы настолько впечатлило, что многие не могли сдержать слез.

Ирина Алегрова, скорее всего и сама не думала, что так зацепит своей композицией сердца зрителей. Поэтому она снова вышла на сцену, встала перед залом на колени и, постояв в таком положении около минуты, снова удалилась за кулисы.

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