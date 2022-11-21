На просторах Интернета были опубликованы кадры из нового российского сериала «Монастырь», в котором известная российская телеведущая и актриса сыграла одну из главных ролей. На кадрах из сериала можно увидеть Настю Ивлееву с полностью оголенной грудью, так как актриса отказалась от услуг дублерши в откровенной сцене.

В новом сериале Ивлеева исполнила роль беспечной тусовщицы по имени Мария, которая привыкла жить за чужой счет. По сценарию сериала, Мария вынуждена скрываться на территории монастыря от тюрьмы после того, как одна из шумных вечеринок, которая прошла в одном из дубайских ночных клубах, закончилась трагически.

В результате инцидента Мария была лишена возможности пользоваться своими банковскими счетами, а ее личностью заинтересовались очень опасные люди. Для того, чтобы скрыться от преследования, девушка решилась скрыться в одном из российских монастырей. Однако в монастыре Мария сразу же решила соблазнить настоятеля, который хранил обет безбрачия на протяжении последних 15 лет.