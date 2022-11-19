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Как сообщает пресс-служба «Кинопоиска», в октябре в тройку самых просматриваемых сериалов вошли «Дом Дракона» от HBO, анимационный научпоп «Рик и Морти» и турецкое драмеди «Ветренный». В сентябре тройка лидеров выглядела следующим образом: «Дом Дракона», «Реальные пацаны» и «Жизнь по вызову».

Также популярностью пользовались такие сериалы, как «Художник», «Игра на выживание», «Постучись в мою дверь», «Триггер», «Человек-бензопила», «Контейнер», «Тетя Марта», «Бесстыжие», «Собор», «Ходячие мертвецы», «Острые козырьки», «Властелин колец: Кольца власти», «Надвое», «Нина», «Лихач» и «Сваты».

Специалисты «Кинопоиска» отмечают, что топ-20 рейтинга сериалов состоит наполовину из отечественных и зарубежных продуктов. Причем сериалы иностранного производства чаще оказываются в тройке лидеров за месяц. В октябре на первом месте в России оказался сериал «Ветренный», который начали транслировать на телеканале «Домашний».

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