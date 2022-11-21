Сериал «Монастырь» режиссера Александра Молочникова в день своей премьеры собрал рекордное число зрительских просмотров. Об этом сообщает информационное агентство SM-News. Первый эпизод сериала собрал у экранов телевизоров 250 тысяч человек.

Сериал «Монастырь» набрал самый высокий показатель среди всех других премьер российского производства. По имеющимся данным, повышенный интерес зрителей к данной многосерийной картине вызвала исполнительница главной роли – Анастасия Ивлеева. В одном из эпизодов первой серии была показана пикантная сцена с участием звезды. Так, в эпизоде соблазнения священника, давшего обет безбрачия, героиня Ивлеевой обнажила свое тело.

По словам режиссера проекта, сначала Ивлеева была категорически против раздеться на камеру. Однако спустя некоторое время съемок, Настя согласилась на участие в откровенной сцене. Напомним, что Анастасия Ивлеева является популярной российской телеведущей и видеоблогером. Свою мегапопулярность она обрела благодаря участию в телешоу канала «Пятница» под названием «Орел и Решка. Перезагрузка». Участие в сериале «Монастырь» является первой ролью в полнометражном проекте для Ивлеевой.