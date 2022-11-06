Одним из самых известных фильмов советского кинематографа по праву считается «Бриллиантовая рука». Однако, оказалось, есть еще более популярные кинокартины, нежели творение режиссера Леонида Гайдая.

Второе место следует отдать знаменитому шедевру советского кинематографа, работе Владимира Меньшова, «Москва слезам не верит». Этот фильм просмотрело на 14 миллионов зрителей больше, нежели «Бриллиантовую руку». Сюжет «Москва слезам не верит» повествует о трех провинциалках, которые приехали покорять Москву. Данный фильм посмотрело 90 миллионов зрителей.

А лидерство следует отдать популярной киноленте СССР под названием «Пираты ХХ века». Культовый фильм посмотрело 120 миллионов человек. Считается, что бешеную популярность данная картина приобрела благодаря первой в советском пространстве демонстрации приемов карате. Знаменитый фильм вышел на экраны в 1979 году. Режиссером картины выступил Борис Дуров. Кинокритики считают данный фильм первым «советским боевиком».