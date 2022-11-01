Популярный советский исполнитель Муслим Магомаев имел азербайджанское происхождение. Однако Россия для Магомаева была второй родиной. Для миллиона советских граждан он стал кумиром, его композиции звучали в каждом доме. А слова песен знал наизусть, наверное, каждый второй советский человек.

Издание «Центральная Служба Новостей» опубликовало 10 малоизвестных о кумире советского времени. Так родиной Муслима Магомаева является Азербайджан, однако в его роду присутствуют азербайджанские, русские, адыгейские и татарские корни. Однако певец говорил, что его отцом является Азербайджан, а матерью Россия.

Игре на фортепиано Магомаев научился благодаря своему дяде Джамалу, который воспитывал мальчика, после гибели его отца на фронте. С детства мальчик не любил обучаться игре на скрипке, поэтому дважды он разбирал этот инструмент на мелкие части.

Шикарный баритон будущего кумира «прорезался» в возрасте 14 лет. А по достижению совершеннолетия Муслим женился на однокурснице из музыкального училища. Однако брак достаточно быстро распался. От первой жены у певца появился единственный ребенок.