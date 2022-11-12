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В финальном выпуске шоу «Ну-ка все вместе!», который выходил на телеканале «Россия-1» выступил музыкальный коллектив DoReDos из Молдавии. В беседе с журналистом РИА Новости, артисты сообщили, что их мечта – покорение российской сцены и, конечно же, завоевание зрительской симпатии. Именно поэтому коллектив решил отказаться от перспектив в Европе и перебрался в Россию.

Трио DoReDos являются лауреатами фестиваля «Новая волна» в Сочи и участниками Евровидения – 2018. Артисты поведали о том, насколько они признательны Филиппу Киркорову, который принимал участие в их подготовке к Евровидению. С поп-королем российской эстрады у музыкального коллектива завязались дружеские отношения. В финале проекта «Ну-ка все вместе!» DoReDos исполнили знаменитую песню Филиппа Киркорова «Дива». Однако, по словам артистов, изначально они планировали исполнить его другую композицию – «Цвет настроения синий».

Группа DoReDos не стали победителями шоу, однако, по словам исполнителей, они все же победили, так как видео с их финальным выступлением просмотрело полмиллиона пользователей Ютуб.

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