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Гава кинокомпании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что кинокомпания вот уже как 15 лет не занималась съемками кинофраншизы о Гарри Поттере. По его мнению, необходимо подумать о том, чтобы создать новые фильмы о полюбившемся всему миру герое. Об этом сообщает иностранное издание The Hollywood Reporter.

Во время телефонного общения с инвестором Дэвид Заслав озвучил идею о начале работы над сьемками очередного фильма о Гарри Поттере. Он уточнил, что фильмы о мальчике-волшебнике принесли компании огромные заработки за последнее 25-летие. Однако данный вопрос еще не обсуждался с писательницей Джоан Роулинг, которая является автором всех книг о Гарри Поттере.

Отметим, что первый фильм о мальчике-волшебнике под названием «Гарри Поттер и философский камень» был выпущен компанией Warner Bros. еще в 2001 году. А завершающий фильм, который назывался «Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2» вышел на экраны в 2011 году. Всего кинокомпания Warner Bros. Выпустила 8 фильмов о приключениях Гарри Поттера.

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