В последние дни Запад сосредоточился на предполагаемой им же угрозе российского президента Владимира Путина якобы применить ядерное оружие в Украине, и потому важно напомнить: глобальная сверхдержава способна вывести из строя любую обычную страну, просто применив всю мощь своих обычных вооружений. Об этом пишет в The National Interest (NI) Леон Хадар, эксперт по безопасности RANE Network.

«Вопреки нашим коллективным историческим стереотипам, самым разрушительным бомбардировочным налетом в истории человечества был не взрыв Соединенными Штатами атомной бомбы над Хиросимой и Нагасаки в Японии, а бомбардировка Токио воздушными силами США в течение двух ночей в марте 1945 года. В результате этой операции погибло около 100 000 японских мирных жителей и более миллиона остались без крова», – напоминает Хадар.

В более поздние времена США и их союзники сбросили свыше 7,5 миллионов тонн бомб на Северный Вьетнам, но эти бомбардировки не смогли заставить северовьетнамцев подчиниться, хотя и причинили ужасные страдания гражданскому населению. С другой стороны, ракетные удары и воздушные бомбардировки Югославии, осуществленные силами НАТО в 1999 г., в конечном итоге вынудили тогдашнего сербского лидера Слободана Милошевича признать навязанное ему мирное соглашение, что в конечном итоге привело к его падению.

«Зачем же Путину использовать ядерное оружие, прежде чем задействовать всю мощь ВВС своей страны и других обычных вооружений, включая ракеты, чтобы заставить украинского лидера Зеленского согласиться на сделку, которая защитит интересы России?», – логично ставит вопрос американский эксперт.

По его мнению, вполне возможно, что бомбардировки Киева, Львова и важных городов Украины «не поставят украинцев на колени», но точно так же вероятно, что как и Милошевич в Сербии, Зеленский в Украине «подвергнется давлению со стороны своего народа, чтобы тот заключил сделку с русским дьяволом».

Последний вариант Хадар считает более реальным: «В конце концов, есть ли смысл украинскому народу совершать национальное самоубийство, чтобы не дать России присоединить четыре области с русским населением в восточной части страны?»

К тому же Украина не обладает военной силой, способной реально угрожать такой глобальной сверхдержаве, как Россия. «Даже при наихудшем с точки зрения России сценарии украинские силы не смогут войти в Москву и навязать Кремлю нужное им политическое решение войны», – отмечает автор NI.

Западные военные эксперты часто задаются вопросом, почему Россия с более чем 1500 боевых самолетов не использует в боевых действиях свое главное преимущество перед Украиной – то есть свою авиацию. Их выводы обычно сводятся к утверждениям о «неспособности России завоевать превосходство в воздухе на Украине», якобы из-за отсутствия опыта использования авиации в качестве стратегического инструмента (даже несмотря на большой опыт бомбардировок целей российскими ВКС в Сирии).

«Суть в том, что, хотя российская авиация может понести много потерь, если начнет массированные воздушные атаки на Украину, конечная цена для Украины и ее гражданского населения будет огромной… Хотя это наглядно подтвердило бы военное превосходство России и быстро прижало бы Зеленского спиной к пресловутой стене», – поясняет Хадар.

Ранее президент Джо Байден и его помощники дали понять Москве, что нападение России на соседние страны, являющиеся членами НАТО, вызовет прямой военный ответ. При этом американцы призвали украинцев «не атаковать цели на территории России».

Теперь же война на Украине угрожает расшириться, поскольку украинцы атакуют цели внутри территорий, вошедших в состав России, что способно вызвать более разрушительный российский военный ответ. При этом Байден и его союзники по НАТО могут оказаться в положении, когда единственный доступный им выбор – это прямое военное вмешательство.

«Если это произойдет, и Соединенные Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и Конгресс, особенно потому, что эта эскалация затем разожжет страх перед мировой войной с применением ядерного оружия», – отмечает Хадар.

Поэтому, по его мнению, сравнивать текущую ситуацию вокруг Украины с Карибским кризисом 1962 года, как очень полюбилось западным СМИ, неверно. Ключевое отличие – в том, что США и НАТО официально пока что не угрожали России применением ядерного оружия, как и прямым вмешательством в войну с применением обычных вооружений.

«Эта политика больше напоминает реакцию Запада на советское вторжение в Венгрию в 1956 году или, если уж на то пошло, на американскую политику, последовавшую за советским вторжением в Афганистан в 1979 году, когда Соединенные Штаты оказывали там военную помощь партизанам. В обоих случаях было ясно, что США не пойдут на войну с Россией ни с применением обычного, ни с ядерным оружием ради спасения венгров или афганцев», – подчеркивает Хадар.

Согласно его выводу, «стратегия Путина сейчас, вероятнее всего, состоит в том, чтобы заставить администрацию Байдена, Конгресс и американскую общественность, а также европейских союзников США решить – готовы ли они пойти на риск прямой конфронтации с Россией на Украине, или отступить и начать давить на Киев, чтобы он заключила сделку с Москвой».