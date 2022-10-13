Согласно заявлениям официальных лиц США от 12 октября, скорого и масштабного усиления украинских ПВО за счет западной «помощи» ожидать не следует. В то же время США и их союзники намерены помочь Украине «создать более комплексную систему противовоздушной обороны» для защиты ключевых целей от российских атак крылатыми ракетами, баллистическими ракетами и авиацией.

Об этом сообщает издание Air Force Magazine (AFM). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«То, о чем просит Украина и что, по нашему мнению, может быть ей предоставлено, – это комплексная система противовоздушной и противоракетной обороны. Это не охватит все воздушное пространство над Украиной, но может обеспечить защиту приоритетных целей», – заявил генерал Марк А. Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США, на встрече представителей примерно 50 стран в Брюсселе при обсуждении очередной «военной помощи» Украине.

После массированных российских атак по ключевым объектам инфраструктуры Украина вновь обратилась с призывом к поставкам более совершенных систем ПВО, и «страны так называемой Контактной группы отреагировали положительно». Но в заявлениях официальных лиц США по поводу сроков и объемов такой «помощи» содержится крайне мало конкретики.

Министр обороны США Ллойд Дж. Остин на совместной с Милли пресс-конференции заявил: «Системы будут предоставлены (Украине) так быстро, как мы сможем физически доставить их туда. Мы собираемся сделать все, что в наших силах, как можно быстрее».

«Из официальных лиц США и союзников никто не сказал, когда эти системы могут быть развернуты, но они признали, что соединение различных элементов из множества стран будет сложной технической и логистической задачей и потребует обучения украинских сил», – отмечает AFM.

Впрочем, высшие военные чиновники США рассказали о нескольких конкретных системах, которые, по их словам, могут помочь сформировать основу новой ПВО Украины, в дополнение к уже используемым системам, таким как системы С-300 советской эпохи, которые, по словам Милли, «оказались очень эффективными». Наиболее современные американские системы, такие как NASAMS, «уже находятся в стадии разработки, но для их полного развертывания потребуются годы».

Взамен Милли упомянул I-HAWK – унаследованную многими странами НАТО от армии США систему ПВО средней дальности времен «холодной войны», которую, по его словам, правительство Украины специально запросило. Милли и Остин также упомянули немецкую систему IRIS-T, которая в настоящее время поставляется (в AFM предпочли не уточнять, что это лишь 1 (один) ЗРК и еще максимум 3, но уже только в 2023 году).

Возможность использования зенитно-ракетных комплексов Patriot американского производства и израильской системы ПВО «Железный купол» также упоминалась Милли, хотя он признал, что эти системы – в перечне «тех, которые можно было бы использовать, а не конкретные предложения от конкретной страны».

Украина ранее неоднократно и безуспешно запрашивала обе эти системы. Как следует из итогов встречи в Брюсселе, вариантов положительного решения этого запроса не было озвучено и на сей раз.