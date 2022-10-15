Очень важно знать, какое масло необходимо нашему автомобилю. Масло помогает смазывать двигатель и предотвращает износ от контакта металлов и перегрев, который может даже привести к полному отказу двигателя. Правильное масло для каждого автомобиля указано в его руководстве. Когда масло стареет, оно не может эффективно защищать, поэтому замена масла должна производиться в соответствии с интервалами, указанными производителем, а в промежутках мы должны сами проверять уровень и, при необходимости, добавлять масло. Чтобы понимать, что действительно пользуется спросом среди автолюбителей сегодня, рекомендуем посетить каталог масел Роснефть – тут вы точно сможете найти масло, подходящее по всем необходимым параметрам.

Каковы категории моторных масел?

Для разных двигателей требуются разные типы масла, отличающиеся по составу и плотности. Таким образом, существуют категории масла, которые могут сбить с толку того, кто не знаком с ними. Каждая категория указана на упаковке и состоит из четырех цифр и буквы “W” с дефисом между ними, например, 10W-30 или 5W-40. Современные двигатели в большинстве своем используют гораздо более мелкодисперсное масло, чем старые двигатели.

Некоторые современные масла называются “многоступенчатыми”, это означает, что они содержат присадки, позволяющие им менять плотность в зависимости от температуры двигателя. Они имеют два разных числа, указывающих на плотность в холодной и горячей среде. Первое число имеет рядом букву “W” от слова “зима” и указывает, насколько сильно холодная погода повлияет на характеристики масла. При более высокой температуре масло работает по-другому, и это отражается во втором числе.

Характеристики масла

Масла имеют различные технические характеристики, типы и марки. Бензиновые автомобили используют спецификации “ACEA”, а большинство европейских и азиатских автопроизводителей используют следующие:

A1 – Экономия топлива Бензин. A3 – Высокая эффективность и/или расширенный дренаж. A5 – Экономичный бензин с расширенным дренажом.

Некоторые смазочные материалы разработаны таким образом, что их срок службы до замены составляет до 29 000 километров или два года. Они называются “longlife” и позволяют автопроизводителям предлагать более длительные интервалы между сервисными обслуживаниями.

Какое масло лучше всего подходит для дизельного автомобиля?

Для дизельных двигателей требуется масло, отличное от бензиновых, особенно если они оснащены сажевым фильтром (DPF). Как и масло для бензиновых двигателей, масло для дизельных двигателей предлагается с различными характеристиками. В руководстве производителя указано, какой из них подходит для каждого автомобиля:

B1. Топливосберегающее масло;

B3. Высокая эффективность и/или расширенный дренаж;

B4. Дизельные двигатели с прямым впрыском для легковых автомобилей;

B5. Масло с повышенной топливной экономичностью и увеличенной способностью к сливу.

Если ваш автомобиль оснащен сажевым фильтром, мы должны использовать масло с “низким SAPS”, иначе мы рискуем засорить фильтр DPF. SAPS означает “сульфатная зола, фосфор и сера”, т.е. вещества, которые могут накапливаться в фильтре DPF. В этом случае мы используем масло:

C1. Низкое содержание SAPS (0,5% золы) для экономии топлива;

C2. Medium SAPS (0,8% золы) высокая эффективность, экономия топлива;

C3. Средний SAPS (0,8% золы) более низкая топливная экономичность с акцентом на эффективность.

Вне зависимости от того, какое масло вам необходимо, не лишним будет посетить специальный каталог интернет-магазина Озон.Ру – https://www.ozon.ru/category/motornye-masla-8517/rosneft-142485294/. Это позволит оценить доступный ассортимент, сориентироваться в цене и ближе познакомиться с характеристиками конкретного масла.

Что такое синтетическое масло?

Синтетические масла более сложные, чем минеральные, и более дорогие. В руководстве по эксплуатации автомобиля указано, необходимо ли использовать синтетическое масло. Абсолютно синтетические масла являются самыми дорогими, но чаще используются полусинтетические масла, которые сочетают в себе синтетические и минеральные масла.

Нужно ли мне менять масляный фильтр?

Хорошей идеей является замена фильтра при замене масла, так как вы не хотите, чтобы старая грязь попала обратно в двигатель. В руководстве по эксплуатации автомобиля указано, как часто мы должны менять масло и фильтр. Когда мы доливаем масло, нам не нужно менять фильтр.