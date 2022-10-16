На Сватовском направлении украинские вооруженные формирования не ведут в настоящий момент активных действий, а проводят разведку боем на разных участках, «прощупывая» оборону ВС РФ.

Об этом рассказал военкор Александр Коц, который вместе с коллегой Евгением Поддубным побывал на линии соприкосновения и пообщался с бойцами союзных сил.

Он сообщил, что украинские ВС задействуют небольшие группы на оснащенных оружием пикапах, за которыми идет бронетехника. План заключается в том, чтобы обнаружить уязвимое место, а затем бросить туда танки, бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

Пока сделать этого Киеву не удается. Мобильные группы боевиков обнаруживаются с воздуха, после чего их атакует артиллерия. Также ряд участков фронта плотно заминирован, что не дает возможности ВСУ найти брешь в обороне.

По словам военных журналистов, в воскресенье и понедельник боевики могут значительно увеличить наступательные усилия. Перед ними стоит задача до 17 октября включительно установить контроль над Сватово. Однако атака вряд ли будет проведена крупными боеспособными подразделениями, так как разведки боем проводят в основном батальоны территориальной обороны.