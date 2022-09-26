В минувшие выходные появился новый эпизод нашумевшего сериала «Дом драконов».

В новой серии сериала все происходит на десять лет позже демонстрированных ранее действий в сериале. Актерский состав должен выглядеть уже гораздо старше.

Режиссерский состав проекта решил, что большая часть актерской труппы внешне слишком юны для своего настоящего возраста и задменили их другими актерами. В первую очередь все коснулось главных героинь сериала.

Актрисе Милли Олкок не дали роль 29-летней Рейниры Таргариен. Ее подменили Эммой Д’Арси. Такую «подставу» фанаты сериала не оценили и начали писать на форумах, посвященных сериалу, отрицательные высказывания.

Алисенту Хайтауэр, играющую роль мачехи Рейниры, также подменит другая актриса. Ей станет Оливия Кук.

Чуть раньше актриса из «Дома дракона» Эмили Кэри поделилась, что боялась сниматься в откровенных сценах сериала.