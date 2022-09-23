ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Театральные руководители заверили Госдуму, что не оставили без внимания нынешнюю ситуацию, поэтому большую часть постановок занимают сцены о Великой Отечественной Войне. Эту идею проявили московские театры и кинематограф.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов поведал, что такую инициативу следует взять на заметку столичным театрам и отечественной киноиндустрии. Представители ГРАДа возмущены, что последние годы в театрах столицы не было ни одной постановки, рассказывающей о жизни в осажденном Донбассе, а с февраля нынешнего года не было спектаклей о спецоперации России на Украине. Поэтому теперь стоит задача провести мониторинг культурной области Москвы. Эта идея будет воплощена в жизнь после просьбы президента России поддержать российскую Армию.

По последним данным запросы уже направлены во все театры. Ответ администрации был отрицательным, ведь в планах нет подобных спектаклей и в ближайшее время не планируется. Такая дилемма оказалась всеобщей, ведь подобных постановок нет даже в театре Армии – сообщает news.ru.

Вам может понравиться

«Живыми или мертвыми»: опубликован трейлер предстоящего блокбастера от Пригожина «Лучшие в аду»

В Сети продемонстрировали первый трейлер грядущей премьеры картины Евгения Пригожина «Лучшие в аду». Производством боевика занимается студия AurumProduction. Картина станет новым военным фильмом кинокомпании. Незадолго до трейлера в Сети появился