Театральные руководители заверили Госдуму, что не оставили без внимания нынешнюю ситуацию, поэтому большую часть постановок занимают сцены о Великой Отечественной Войне. Эту идею проявили московские театры и кинематограф.

Депутат Государственной Думы Дмитрий Кузнецов поведал, что такую инициативу следует взять на заметку столичным театрам и отечественной киноиндустрии. Представители ГРАДа возмущены, что последние годы в театрах столицы не было ни одной постановки, рассказывающей о жизни в осажденном Донбассе, а с февраля нынешнего года не было спектаклей о спецоперации России на Украине. Поэтому теперь стоит задача провести мониторинг культурной области Москвы. Эта идея будет воплощена в жизнь после просьбы президента России поддержать российскую Армию.

По последним данным запросы уже направлены во все театры. Ответ администрации был отрицательным, ведь в планах нет подобных спектаклей и в ближайшее время не планируется. Такая дилемма оказалась всеобщей, ведь подобных постановок нет даже в театре Армии – сообщает news.ru.