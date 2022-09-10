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На протяжении ближайших десяти дней ВС РФ перейдут в контрнаступление и закроют раззадорившихся боевиков ВСУ под Харьковом в надежном огневом мешке. Военный эксперт Константин Сивков рассказал сайту «Украина.ру», что российским военным удалось выманить противника из укрепрайонов, поэтому теперь остается лишь его уничтожить.

По словам аналитика, «выковыривать» самые боеспособные части националистов из укрепрайонов, где они прятались чуть ли не с самого начала СВО, было достаточно проблемно. Однако сейчас боевики сами вышли на открытое пространство и обеспечили ВС РФ полную свободу действий.

Около 10 дней ВС РФ нужно, чтобы завершить переброску подкрепление в Харьковскую область. После этого националисты сами неизбежно загонят себя в капкан и окажутся в огневом мешке, выходя из которого уже не будет.

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