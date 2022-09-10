Житель Каменки-Днепровской в Запорожской области был задержан спецслужбами РФ как наводчик противника. Ранее он участвовал в боевых действиях на Донбассе на стороне ВСУ.

Он рассказал, что связывался с куратором Артуром и передавал ему координаты, которые скорее всего попадали в руки ГУР, СБУ либо украинских военных. После этого город начинали обстреливать. Один из ударов ВСУ пришелся по жилому микрорайону Консервный, где оказались разрушенными многоквартирные дома, гаражи, в которых сгорели автомобили, церковь и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По словам наводчика, он не намерен больше никому отправлять координаты, так как никогда не думал, что украинская армия будет атаковать именно гражданские объекты. Между тем, силовики выяснили, что подобные удары наносились именно из-за наводчика, который неверно указывал местоположение складов с оружием на карте. Впрочем, ему в любом случае придется нести ответственность за свои действия, сообщает РИА Новости.