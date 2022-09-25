На смену одиозным персонажам, популярным ранее, на киноэкраны выходят герои современности — обычные парни, которые защищают свою Родину. Такое мнение после просмотра трейлера фильма «Лучшие в аду» высказала журналистка Юлия Витязева.

По ее словам, российская культура многие годы работала в парадигме общества потребления, а потому все ее герои последних двух десятилетий проповедовали лишь культ наживы. Однако сегодняшнее время требует совершенно других героев. Ими должны стать воины, которые с оружием в руках отстаивают суверенитет своей страны.

«Я могу только приветствовать выход таких фильмов. У нас сегодня реально происходят исторические события и сейчас появилась такая уникальная возможность рассказать своим детям, что называется с полей, с фронтов о том, что происходит и какие у нас герои. Время бандитов, спекулянтов и прочих не нужных обществу элементов прошло», — подчеркнула она.

Витязева уверена, что такие фильмы, как «Лучшие в аду» ждет успех. Ведь помимо общественного запроса на позитивных героев, ниша патриотического кино в России остается пустой.

«Преимущество этих фильмов заключается в том, что эта ниша у нас еще пока не заполнена, но ее необходимо заполнять. Потому что наши дети знают всех каких-то американских супергероев поименно, но не знают, как зовут людей, благодаря которым у них есть как раз возможность сходить в кино, не переживая, что в их жизни что-то произойдет страшное», — считает журналистка.

Трейлер нового фильма студии AurumProduction, которая получила известность после выхода лент «Турист» и «Солнцепек», появился в Сети несколько дней назад и вызвал ажиотаж среди зрителей. Отмечается, что одним из авторов ленты стал известный бизнесмен Евгений Пригожин.