Компания Sony Pictures намерена выпустить в прокат фильм «Человек-паук: нет пути домой. Более весёлая версия», представляющий собой расширенный вариант оригинальной картины, появившейся на экранах в прошлом году.

Издание «Газета.ru» рассказало, что в социальных сетях Sony разместила посты с роликом, в съемке которого участвовали Эндрю Гарфилд, Том Холланд и Тоби Магуайр. Она также пояснила, что речь идет о несколько дополненной и расширенной версии прошлогоднего хита.

Эксперты совершенно не удивляются такому решению компании. Они напоминают, что фильм «Человек-паук: нет пути домой» в прошлом году занял по сборам третье место в Соединенных Штатах с результатом в 804 миллиона долларов. В мировом прокате он показал шестой результат – больше 19 миллиарда. Расширенная версия вполне может помочь увеличить сборы и обеспечить достижение отметки в 2 миллиарда.