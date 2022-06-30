Премьер Великобритании Борис Джонсон нарушил протокол перед торжественным ужином в Национальном музее Прадо в Мадриде, завершавшем саммит НАТО. Он отделился от группы своих коллег и пошел смотреть картины, пишет Gazeta.ru со ссылкой на испанское издание 20 minutos.

«Очарованный красотой сокровищ музея Прадо, премьер Соединенного Королевства без колебаний отделился от других глав государств и правительств, чтобы полюбоваться сокровищами, хранящимися в музее, уклоняясь от своих протокольных обязательств», – написали журналисты из Испании.

Также они отметили, что Джонсон является большим поклонником Национального музея Прадо и никогда не упускает возможности в нем побывать.