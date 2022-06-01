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Актер Евгений Миронов по собственной инициативе приехал в Мариуполь и привез с собой Театр наций для участия в гуманитарной миссии, приуроченной к Международному дню защиты детей.

Актер рассказал, что 31 мая для него стал очень тяжелым днем, так как он собственными глазами увидел, что происходит на Донбассе.

«Я увидел людей, которые это все пережили. Увидел и жителей, и врачей. Фантастических людей, которые приезжают из разных точек, из Сибири, в том числе, и помогают. Детей в больницах, которые пострадали», – сообщил Миронов.

Он также призвал своих коллег-актеров и других творческих людей России последовать его примеру и приехать на Донбасс.

«Творческие люди очень импульсивны, они часто реагируют моментально. Сейчас такой вал информации с разных сторон. Но когда ты приезжаешь сюда и видишь своими глазами — это совсем другое дело», – цитирует актера телеграм-канал «Единой России».

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