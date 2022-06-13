Анна Хилькевич еще в юности стала страстной поклонницей Кристины Агилеры. Однако в последние годы горячо любимая «звезда» делала все возможное, чтобы ее разочаровать. И добилась своего. Чашу терпения Хилькевич переполнило выступление певицы в Лос-Анджелесе, где она предстала перед поклонниками в доспехах с накаченным прессом, женской грудью и закрепленным между ногами мужским половым органом.

Подобный выход возмутил даже американских фанатов Агилеры, многие из которых раскритиковали певицу за чрезмерный эпатаж. Российские же поклонники сочли, что «это уже слишком».

Хилькевич поддержала негодование россиян и сорвала постеры с изображением Агилеры, которые находились в ее комнате не один год.