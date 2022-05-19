Более половины кинозалов по всей России могут закрыться из-за тяжелой ситуации в кинобизнесе в течение ближайших двух месяцев. Иностранные компании, включая Warner Bros., Walt Disney, Sony, отменили премьеры своих проектов в России на фоне событий на Украине, в результате чего катастрофически снизились суммарные кассовые сборы фильмов.

По данным экспертов, посещаемость российских кинотеатров в апреле упала уже в два раза. Чтобы привлечь зрителя кинотеатры показывают ленты, давно ставшие классикой.

В связи со сложной обстановкой предприниматель Евгений Пригожин принял решение поддержать передать кинотеатры и передать им все фильмы Aurum production в свободном режиме.

Россияне смогут совершенно бесплатно увидеть такие нашумевшие ленты, как «Ржев», «Турист», трилогию «Шугалей», «Солнцепек», «16-й», «Гранит».

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее призвал деятелей культуры поддержать Россию на фоне проведения специальной военной операции на Украине. Он раскритиковал петербургских актеров, которые отказываются публично выражать свою позицию по поводу событий в соседней стране.