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На улицах Мариуполя появилась уникальная техника российского производства – бронетранспортер «Реостат». Портал Avia.Pro отмечает, что пока неизвестно, какие именно задачи будет выполнять эта боевая машина, но ее появление можно назвать признаком очень серьезного подхода ВС РФ к установлению контроля над приморским городом.

Главная особенность бронетранспортера «Реостат» — это его оснащение лазерным оружием. Кроме того, в конструкции техники использованы все необходимые системы, позволяющими задействовать боевые лазеры на большой дистанции.

Лазерная установка, расположенная на бронетранспортерах «Реостат», который на вооружении ВС РФ имеется около 650 единиц, позволяет подсветить цель для артиллерийской установки. Благодаря этому САУ «Нона», которые в основном применяются в связке с уникальной машиной, способны наносить точные удары по хорошо укрепленным фортификационным сооружениям и большим скоплениям техники.

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