Мариуполь является одним из ключевых населенных пунктов в спецоперации РФ на Украине и сейчас его зачистка от боевиков батальона «Азов» (запрещен в России) подходит к своему завершению.

В боевых действиях активно принимают участие не только военнослужащие ВС РФ, но и ополченцы ЛНР и ДНР. Все они «вышибают из нор» затаившихся в городе неонацистов. Украинская группировка уже разбита на три мелких части, каждая из которых попала в свой «котел».

У боевиков осталось два выхода – добровольно сложить оружие или быть ликвидированными. Причем первый вариант им не подходит, так как за множество военных преступлений придется ответить перед судом. Наиболее крупные подразделения неонацистов сейчас окопались на заводе «Азовсталь» с его разветвленными подземными коммуникациями, а также в порту Мариуполя.