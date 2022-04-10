Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мариуполь является одним из ключевых населенных пунктов в спецоперации РФ на Украине и сейчас его зачистка от боевиков батальона «Азов» (запрещен в России) подходит к своему завершению.

В боевых действиях активно принимают участие не только военнослужащие ВС РФ, но и ополченцы ЛНР и ДНР. Все они «вышибают из нор» затаившихся в городе неонацистов. Украинская группировка уже разбита на три мелких части, каждая из которых попала в свой «котел».

У боевиков осталось два выхода – добровольно сложить оружие или быть ликвидированными. Причем первый вариант им не подходит, так как за множество военных преступлений придется ответить перед судом. Наиболее крупные подразделения неонацистов сейчас окопались на заводе «Азовсталь» с его разветвленными подземными коммуникациями, а также в порту Мариуполя.

Вам может понравиться

Global Times: США продвигают новую стратегию холодной войны с Россией

Соединенные Штаты никак не распрощаются с менталитетом холодной войны, несмотря на то, что на дворе давно XXI столетие. Мало того, сейчас они активно продвигают новое противостояние с Россией, пишет китайское

Вассерман показал на примере, чем грозит НАТО вмешательство в спецоперацию ВС РФ на Украине

В Североатлантическом альянсе некоторое время шло бурное обсуждение возможности ввести войска на Украину. Однако после применения ВКС РФ гиперзвуковой ракеты «Кинжал» разговоры о вмешательстве в спецоперацию резко прекратились, рассказал депутат

Финансовый аналитик Тарасов: Мошенники в соцсетях представляются инвестиционными советниками и обманывают россиян

В социальных сетях появилось множество мошенников, которые представляются советниками в области инвестиций и дают рекомендации россиянам по сохранению сбережений. Однако главная их цель заключается в том, чтобы прикарманить чужие деньги,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 5 °C | город Мытищи: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 апреля – переменная облачность, до -0 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 апреля – облачно с прояснениями, до 4 °C | Королев: погода, 10 апреля – переменная облачность, до 19 °C | Подольск: погода, 10 апреля – небольшой дождь, до 6 °C | Армавир: погода, 10 апреля – небольшая облачность, до 21 °C |