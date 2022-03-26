После премьеры фильма «Морбиус» британские зрители обрушили на него лавину критики. В подавляющем большинстве случаев они возмущались из-за заезженного сюжета и некачественных спецэффектов.

Напомним, что по сюжету главный герой фильма Майкл Морбиус, в роли которого задействован Джаред Лето, страдает от редкой и неизлечимой болезни. Чтобы спастись, он переливает себе кровь летучих мышей и превращается в вампира.

«Что ж, как и ожидалось, «Морбиус» плох. Сценарий 2005 года конфликтует со странноватой графикой, выдавая на-гора довольно скучное зрелище», – написал один из комментаторов.

Другой поддержал его, назвав спецэффекты «дрянными», а сюжет «шаблонным». Подобное, по словам зрителя, снимали еще в нулевых годах.

«Это одни из худших сцен после титров, которые вы когда-либо видели, Sony сошла с ума», — добавил еще один британский пользователь.

Мировая премьера фантастического боевика намечена на 30 марта. Прокат в России не состоится.