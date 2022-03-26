читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

После премьеры фильма «Морбиус» британские зрители обрушили на него лавину критики. В подавляющем большинстве случаев они возмущались из-за заезженного сюжета и некачественных спецэффектов.

Напомним, что по сюжету главный герой фильма Майкл Морбиус, в роли которого задействован Джаред Лето, страдает от редкой и неизлечимой болезни. Чтобы спастись, он переливает себе кровь летучих мышей и превращается в вампира.

«Что ж, как и ожидалось, «Морбиус» плох. Сценарий 2005 года конфликтует со странноватой графикой, выдавая на-гора довольно скучное зрелище», – написал один из комментаторов.

Другой поддержал его, назвав спецэффекты «дрянными», а сюжет «шаблонным». Подобное, по словам зрителя, снимали еще в нулевых годах.

«Это одни из худших сцен после титров, которые вы когда-либо видели, Sony сошла с ума», — добавил еще один британский пользователь.

Мировая премьера фантастического боевика намечена на 30 марта. Прокат в России не состоится.

Вам может понравиться

В России выходит документальный фильм Оливера Стоуна «Как убили Джона Кеннеди»

24 марта зрители смогут увидеть документальный фильм «Как убили Джона Кеннеди». Об этом сообщает издание «Известия». Режиссёром фильма является Оливер Стоун, который уже три раза получил премию «Оскар». Сам фильм,
  • Анна
  • 24.03.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 26 марта – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 26 марта – небольшой дождь, до 4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 26 марта – небольшая облачность, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 26 марта – небольшой дождь, до 2 °C | Королев: погода, 26 марта – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 26 марта – небольшой дождь, до 5 °C | Армавир: погода, 26 марта – пасмурно, до 5 °C |