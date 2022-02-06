Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание США на обстрел Донбасса со стороны ВСУ.

Полянский на своей Twitter-странице сообщил, что ВСУ уже привычно обстреливают жилые кварталы ДНР, что приводит к убийствам и увечьям мирного населения. Это происходит на фоне того, что Запад не прекращает говорить о намерении России осуществить «вторжение» на территорию Украины. Кроме того, он отметил, что обстрелы являются наглым нарушением Минских договоренностей.

В связи с этим он обратился к США с призывом прокомментировать происходящее. Также он опубликовал кадр, на которой можно увидеть город на Донбассе и дым над ним, оставшийся после минометного обстрела. Отмечается, что ранее совершённый обстрел окраин подтвердили в представительстве ДНР.

Об обстреле окраин Донецка мы сообщали недавно. Атака началась с самого утра субботы.