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Украинские ВС активно обстреливают Донецк с самого утра субботы. Они используют минометы, гранатометы и стрелковое вооружение. Также для ударов задействуется тяжелая артиллерия, запрещенная Минскими соглашениями, сообщил портал Avia.Pro.

Атака, которая началась в 7:48, корректируется с беспилотных аппаратов, которые действуют, сменяя друг друга. Разведка ДНР не фиксирует передвижения украинских войск, поэтому наступление пока не планируется. Однако из-за обстрелов уже пострадали некоторые здания на северных окраинах столицы самопровозглашенной республики.

По мнению экспертов, Киев все же готовит наступательную операцию, так как в минувшей ночью неподалеку от границы РФ появлялся американский разведывательный самолет. Он мог отслеживать перемещения российских войск, оценивая их возможность вмешаться в конфликт и прорабатывая различные сценарии нанесения ударов по Донбассу.

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