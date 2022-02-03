В ПФР назвали различия между страховым и общим трудовым стажем, а также рассказали об их влиянии на пенсию. Об этом сообщает издание «Прайм».

Так, сейчас для того, чтобы получать страховую пенсию, россиянам требуется получить 13 лет стажа. Но, как уточняется, когда переходный период, касающийся пенсионного возраста, будет завершён, будет требоваться на два года больше – 15 лет страхового стажа.

Под страховым стажем подразумевается суммарная продолжительность периодов работы, когда были произведены страховые взносы в ПФР. Впрочем, засчитывают и некоторые другие периоды, но лишь тогда, когда до или после них были совершены отчисления на страховую пенсию.

Отмечается и общий трудовой страж, который является суммарной продолжительностью трудовой деятельности до 1 января 2002 года. После этого года такое понятие не используется. Этот стаж также влияет на расчёт пенсии.

Ранее россиянам рассказали об индексации пенсий в апреле. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.