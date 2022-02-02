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В России собираются увеличить социальные пенсии уже с первого апреля. Об этом рассказывает URA.ru, ссылаясь на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Как сообщается, о том, что планируется повысить соцвыплаты, было известно и раньше. Ещё до начала года Владимир Путин заявил о необходимости увеличения минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Он объяснил это тем, что инфляция слишком выросла, и нужно ориентироваться на неё. Таким образом, вместе с этим будут повышены социальные пособия.

Так, Бессараб рассказала, что у военных пенсионеров поднимут пенсию на 8,6% – именно столько составляет размер инфляции. Она отметила, что ранее пенсии проиндексировали ещё осенью прошлого года, но из-за инфляции и было принято решение произвести увеличение ещё раз.

Ранее мы сообщали, что некоторые пенсионеры прибавку в 8,6% к пенсии не получат. Это относится к тем пенсионерам, кто продолжает работать.

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