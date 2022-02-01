Авторы китайского издания «Хуаньцю шибао» заявили, что США совершенно не ощущают себя виноватыми за ситуацию на украинской границе.

При этом, как заявили журналисты, именно Вашингтон разжёг этот «пожар». Как было заявлено, из-за «геополитического эгоизма» США может начаться вооружённый конфликт. Несмотря на это, США специально нагнетают обстановку во время политических мероприятий и при помощи СМИ. За счёт этого они создают у аудитории неправильное впечатление.

Так, в США говорят, что всеми силами стараются смягчить ситуацию на Украине, при этом в своих проступках они винят Россию и Китай, выставляя себя жертвой. Одновременно с этим Вашингтон уверен, что может заставить Пекин «уговорить» Москву потушить «пожар». В статье заявляется, что эта тактика является дымовой шашкой, которая затуманивает общественность.

Недавно политолог Сергей Санакоев заявил, что попытки США настроить Пекин против Москвы выйдут им боком. Кроме того, это отразится и на Украине.