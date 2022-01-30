Политолог Сергей Санакоев прокомментировал высказывание пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о невмешательстве Китая в события на Украине. Он отметил, что отсутствие каких-либо заявлений со стороны Пекина означает лишь, что он давно сформировал свою позицию и не собирается ее менять. А «признаки», об отсутствии которых заявляет Кирби, появятся в тот самый момент, когда Китай сочтет нужным вмешаться с ситуацию.

Политолог в беседе с журналистами портала “ПолитРоссия” заявил, что сейчас отношения между РФ и Китаем лучше, чем когда бы то ни было. Страны являются союзниками, поэтому Пекин не станет поддерживать анонсированную Пентагоном «полную изоляцию» РФ. Он уже высказал свое согласие с требованиями Москвы по гарантиям безопасности и отметил, что Россия своим ультиматумом не нарушает никаких правовых норм.

Кроме того, Китай предпочитает сейчас не вмешиваться в ситуацию на Украине, так как не считает эту страну сферой своих интересов. Однако если США продолжат вмешиваться в его внутренние дела и пытаться вынудить Пекин пойти против Москвы, подобные действия повлекут весьма неприятные последствия для Вашингтона и Киева.