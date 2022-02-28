В Сети начали появляться кадры, демонстрирующие огромные очереди возле магазинов в Киеве.

Как сообщается, 28 февраля в Киеве был отменён усиленный комендантский час, продлившийся более суток и введённый мэром города Виталием Кличко вечером субботы. Тогда было указано, что все гражданские лица, которые будут находиться на улице в это время, будут считаться “членами диверсионно-разведывательных групп врага”.

С восьми часов утра понедельника горожанам можно находиться на улице. Но всё же им рекомендуется не покидать свои дома без необходимости. Полностью комендантский час не отменён, но действовать он будет с 22 часов вечера до 7 часов утра.

Судя по опубликованным в сети кадрам, жители Киева выстроились в очереди в магазины ещё до их открытия. Ждать в очередях приходится около часа, при этом полки в магазинах полупустые. Речь идёт не только о продуктовых магазинах, но и хозяйственных, магазинов с товарами для животных, и так далее.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин назвал условия урегулирования конфликта на Украине. Об этом он рассказал во время телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.