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В ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном российский лидер Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации на Украине возможно лишь в том случае, если Киев и Запад учтут интересы Москвы в сфере безопасности, передает его слова издание “Спутник”.

Путин потребовал признания Украиной воссоединения Крыма с РФ, денацификации, возвращения к нейтральному статусу и демилитаризации. Он отметил, что Москва всегда готова к переговорам с Киевом, однако без готовности выполнить эти условия все усилия будут тщетными.

Макрон призвал российского лидера не допускать жертв среди мирного населения Украины, а также вернуться на путь дипломатии.

По словам Путина, российские войска не атакуют гражданское население и не несут никакой угрозы для него. Целями РФ являются исключительно военные объекты.

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