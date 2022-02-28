Коррупция в закупках привела к самой большой трагедии в медицинской сфере Петербурга за последние годы. Помимо того, что системные проблемы Смольного стали причиной гибели как минимум семи пациентов, ещё сотни могут оказаться жертвами отравления, даже не подозревая об этом.

Впервые об отравившихся барием пациентах консультационно-диагностического центра №1 на улице Сикейроса узнали ещё в декабре 2021 года. Люди погибли при проведении простейшего и абсолютно безопасного исследования, рентгеноскопии желудка. Тогда скончались минимум семь пациентов, а ещё сотни могут оказаться подвержены отравлению, даже не подозревая об этом.

Причина инцидента спрятана в проблемах Смольного и желании медучреждений сэкономить на всём, даже на расходниках. Политолог Юрий Самонкин рассказал, что в городе не очень-то контролируют сферу здравоохранения, выстроив с подведомственными Комздраву формально-протокольные отношения по принципу «и так сойдёт». Такой принцип работы – благодатная почва для финансовых манипуляций.

Так, диагностический центр прошлым летом купил не медицинский сульфат бария, а промышленный – сернокислый барий. Медицинский барий не усваивается организмом и полностью выводится из него через желудочно-кишечный тракт, не нанося вреда здоровью и делая возможным исследование. Воздействие же сернокислого бария может стать губительным. При этом промышленное вещество в среднем на полторы тысячи рублей дешевле медицинского.

Кто и как провёл такую махинацию, выяснить сложно, нет никаких документов о закупке. А значит – смертоносный барий был приобретен «в обход» федерального законодательства. Возможно, в этом принял участие кто-то, кто перепродал опасное вещество. Во всяком случае, пока в Следственном комитете РФ предъявили обвинение пятерым сотрудникам медицинского центра. Среди них главный врач учреждения, заведующая отделением лучевой диагностики, медперсонал и другие.

В этой беде и суматохе петербургский Комздрав неожиданно самоустранился. Председатель комитет Дмитрий Лисовец прокомментировал случившееся только единожды – 28 января. Более того, комментарий был дан из-за ареста главврача. Вероятно, не стоит напоминать, что при подобных происшествиях профильное ведомство должно всё время «держать руку на пульсе» и на постоянной основе отслеживать медицинские закупки. Это наталкивает на соображения о проверке Лисовца и его подопечных. Тем более, что случаи со взяточничеством в Комздраве не впервые выходят на общественное осуждение.

Например, в июне 2021 года одного из сотрудников ведомства Александра Шкабару был задержан по подозрению в получении более двух миллионов рублей за продвижение договоров с «нужными» компаниями.

Коррупция в целом стала постоянным явлением во всех сферах деятельности Смольного с приходом к власти губернатора Александра Беглова и его назначенцев из «Курортного» в Петербурге. Трагедия, связанная с барием, показывает, что к модели получения взяток в государственных структурах подключается полномасштабная вертикаль власти. Младший персонал выполняет всю «грязную» работу, старшие это контролируют, а руководители ведомств «не замечают» происходящее или даже сами участвуют в подобных схемах для получения собственной выгоды.