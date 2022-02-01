Недалеко от Великобритании были обнаружены три российских военных корабля. Об этом стало известно порталу avia.pro.

Как сообщается, речь идёт о противолодочном корабле «Вице-адмирал Кулаков», ракетном крейсере «Маршал Устинов» и фрегате «Адмирал флота Касатонов». Кроме того, вместе с ними находились корабли сопровождения. Заметили корабли поблизости от восточного побережья Великобритании.

Судна вооружены различными ракетами, в частности, крылатыми «Калибрами». В связи с этим, а также учитывая непростую ситуацию между Россией и НАТО, Великобритания отправила свои корабли и самолёты сопровождать российские суда.

Корабли России, как отмечается, движутся в сторону Ла-Манша. Кроме того, указывается, что к западу от Ирландии находился противолодочный самолёт, что может говорить о российской атомной подлодке в этих водах. Однако официально это не подтверждено.

Ранее в Норвегии сообщили, что Россия отправила пять своих кораблей в Атлантику. Уточняется, что российские суда легально следовали в международных водах.