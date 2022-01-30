Российский ВМФ отправил в Атлантику корабли-носители ракет «Калибр». Во вторник патрульный самолет «Орион» норвежских ВВС проследовал за пятью российскими кораблями, прошедшими мимо Норвегии для учений, о которых ранее было объявлено Россией. Об этом сообщает норвежский военный портал Forsvaretsforum. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Норвежский патрульный самолет P-3C Orion выполнял плановое задание, поскольку было объявлено о военно-морских учениях, проводимых Россией. Как сообщили официальные лица Вооруженных сил Норвегии, самолет, который постоянно базируется в Андёйе, проследовал за группой российских военных кораблей на юг вдоль норвежского побережья.

В составе группы отмечено пять российских кораблей: ракетный крейсер класса «Слава» («Маршал Устинов»), фрегат класса «Адмирал Горшков» («Адмирал флота Касатонов»), противолодочный корабль класса «Удалой», а также два танкера типа «Калининграднефть» и спасательный морской буксир, относящийся в кодировке НАТО к классу «Sliva».

Российские суда легально следовали в международных водах, тем не менее, Норвегия постоянно следит за всеми передвижениями в соседних морских районах. Подполковник Ивар Моэн из оперативного штаба Вооруженных сил отметил, что ситуация на севере страны остается спокойной.

«Деятельность осуществляется на профессиональном уровне. Мы с уважением относимся к российской военной деятельности так же, как они уважают нашу деятельность. Обе стороны соблюдают законы, правила и договоренности», – заявил Моэн.

Ранее на этой неделе Россия объявила в открытых источниках, что в ближайшее время проведет серию морских военных учений. Объявленными районами были Атлантический океан, Тихий океан, Северное море и Средиземное море. В учениях примут участие в общей сложности более 140 боевых кораблей и судов обеспечения.

В комментариях Forsvaretsforum отмечено, что Россией отправлены боевые корабли-носители крылатых ракет «Калибр», что соответствует ранее сделанным заявлениям об учениях с боевыми ракетными стрельбами в районе Атлантического океана, юго-западнее Ирландии и Великобритани.