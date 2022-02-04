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Политолог Иван Крастев считает, что основной целью Путина является раскол НАТО.

В публикации для издания NYT Крастев заявил, что не Украина является целью Путина, а развал НАТО, что он планирует осуществить за счёт непрекращающегося давления на европейские страны. Политолог указал, что многие в США верят в то, что Россия готовится к полноценной войне, однако в Европе в этом развитии событий сомневаются. В ЕС верят, что все приёмы Кремля имеют цель дестабилизировать Запад.

Но и в США и в Европе уверены, что Путин намеревается уничтожить прежний мировой порядок. В итоге должна появиться новая форма европейской безопасности, которая будет признавать влияние России и вместе с этим отвергать ценности Запада.

Крастев отметил, что гибридная стратегия России опаснее, чем реальные военные действия.

Ранее эксперт Дандыкин заявил, что в случае войны с НАТО Россия использует сверхсекретный “Объект 825”. Эта база находится на Крымском полуострове.

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