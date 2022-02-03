Во времена холодной войны на Крымском полуострове находилась одна из самых секретных военных баз Советского Союза. Она скрывалась под землей и использовалась для хранения ядерных ракет и для стратегических подлодок.

Когда власти СССР решили, что угроза миновала, на «Объекте 825» появился музей, а после распада страны и передаче Крыма Украине секретная база была полностью разграблена. Лишь после воссоединения полуострова с Россией на ней снова начались работы, которые позволили практически полностью восстановить «Объект 825».

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что если опять возникнет угроза войны, эта подземная база вполне может быть задействована для тех же целей, что и в СССР. На ней будут храниться субмарины и ядерное вооружение, которое, как и «Объект 825», сильно обновилось.