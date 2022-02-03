Татьяна Навка раскритиковала публикацию в Сети фото с Анастасией Заворотнюк.

У Заворотнюк несколько лет назад выявили глиобластому, после чего она стала вести затворнический образ жизни. Она перестала появляться на публике, и видели её только семьи и близкие друзья. Татьяна Навка уже давно дружит с супругом актрисы Петром Чернышевым и также является близким другом семьи.

Недавно в Сети появилась фотография, на которой изображены мужчина и женщина в автомобиле. Судя по качеству кадра, он был сделан при помощи камеры ГИБДД.

Некоторые пользователи заявили, что в кадре Чернышев и Заворотнюк. И если мужчина немного и похож на Чернышева, то женщина даже отдалённо не напоминает актрису. Несмотря на это, в Сети разгорелся скандал.

Ситуация весьма возмутила Навку, которая заявила, что так «сливают» фотографии только ради денег, и этим людям должно быть стыдно за содеянное. Она назвала произошедшее кошмаром и заявила, что «Бог им судья».

Недавно учёные сообщили, что онкологические заболевания можно выявить по анализу крови. Это позволяет выявить заболевание на ранней стадии.