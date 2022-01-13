Новый вид анализа крови поможет определить в организме пациента раковые опухоли. Уникальную разработку представили учёные из Оксфордского университета.

Экспериментальный тест отслеживает в образцах крови так называемые метаболиты. Это небольшие молекулы, которые образуются при обмене веществ. С помощью ядерного магнитного резонанса учёные научились выявлять уровень молекул в организме и предугадывать по ним, появились ли опухоли и дали ли они метастазы. При этом новый тест показывает высокую эффективность при диагностике пациентов с нехарактерными для онкологических заболеваний симптомами, такими как потеря веса или усталость.

Сообщатся, что в ходе исследования учёные смогли выявить рак на ранней стадии у 19 пациентов из 20-ти. По мнению специалистов, выявление рака таким образом поможет начать лечение раньше и спасти множество жизней.