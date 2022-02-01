США отправили к границам России самолёт WC-135 Constant Phoenix, который следит за уровнем радиации.

По имеющейся информации, находится самолёт на авиабазе Милденхолл в Великобритании и уже выполнил свой первый полёт. Указывается, что этот уникальный самолёт появился у российских границ в первый раз за достаточно долгое время.

Задачей самолёта является выявление радиоактивности, которая имеет отношение к использованию ядерного оружия. Отмечается, что сбор проб воздуха был организован ранее и в других регионах. Как правило, в одном регионе самолёт не задерживается надолго и затем возвращается в США. В последний раз самолёт прибывал в Великобританию в конце лета прошлого года.

На самолёте имеется специальное оборудование, которое позволяет выявлять «радиоактивные облака» в режиме реального времени.

Ранее мы сообщали, что американский самолёт-разведчик приблизился к границам ЛНР на 60 километров. Как было заявлено, это доказывает, что США хотят обострить ситуацию в регионе.